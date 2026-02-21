OpenAI’dan beklenmedik hamle: Kameralı akıllı cihaz için geri sayım!

Cihazın en dikkat çekici özelliği, üzerinde entegre bir kameranın bulunması. Mashable'ın raporuna göre bu kamera, yalnızca çevreyi algılamakla kalmayacak, aynı zamanda Apple'ın Face ID teknolojisine benzer bir yüz tanıma özelliği sunacak. Bu sayede kullanıcılar, sadece cihaza bakarak kimlik doğrulaması yapabilecek ve alışveriş süreçlerini saniyeler içinde tamamlayabilecek.

HAYATINIZI GÖZLEMLEYEN BİR YAPAY ZEKA

OpenAI'ın vizyonu, cihazın sadece komut alması değil, aynı zamanda kullanıcıyı "anlaması" üzerine kurulu. Cihaz;

Masadaki nesneleri tanıyabilecek,

Ortamdaki konuşmaların bağlamını kavrayabilecek,

Kullanıcı alışkanlıklarını takip ederek "Yarın erken kalkman gerekiyor, artık uyumalısın" gibi tavsiyelerde bulunabilecek.

200'den fazla çalışanın üzerinde çalıştığı bu proje, akıllı ev asistanlarını pasif birer dinleyiciden, proaktif birer yaşam koçuna dönüştürmeyi hedefliyor. Gizlilik endişelerini beraberinde getirse de, Jony Ive imzalı tasarımın estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirmesi bekleniyor.