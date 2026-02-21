Telefonunuz çalınsa bile şifreleriniz güvende kalsın: İşte '3 adım' kuralı

Dijital dünyada güvenliğimizi sağlamak için yıllardır kullandığımız "tarayıcıya şifre kaydetme" alışkanlığı artık büyük bir risk taşıyor. Google Chrome veya Safari gibi tarayıcılar kolaylık sunsa da, tüm yumurtaları aynı sepete koymak siber saldırganların ekmeğine yağ sürüyor. Uzmanlar, tek bir noktanın çökmesiyle tüm dijital hayatınızın ele geçirilmemesi için "3 katmanlı güvenlik" modeline geçmenizi öneriyor.

PEKİ, NEDİR BU 3 ADIMLI KURULUM?

Bağımsız Şifre Yöneticisi: Şifrelerinizi tarayıcı yerine Bitwarden veya 1Password gibi özel şifre yöneticilerinde saklayın. Bu araçlar, tarayıcılardan bağımsız çalıştığı için cihazınız ele geçirilse bile ekstra bir koruma kalkanı sağlar.

Ayrı Kimlik Doğrulama Uygulaması: İki faktörlü doğrulama (2FA) kodlarını SMS ile değil, ayrı bir uygulama üzerinden (Authy veya Google Authenticator gibi) alın. Böylece şifreniz çalınsa dahi, ikinci kapının anahtarı tamamen başka bir yerde olur.

Fiziksel Yedekleme ve Acil Erişim: Kurtarma kodlarınızı telefonunuzda ekran görüntüsü olarak saklamayın. Bunları kağıda döküp güvenli bir yerde saklamak veya güvendiğiniz birine acil erişim yetkisi vermek, hesabınız kilitlendiğinde dijital hayatınızı kurtaracak tek yoldur.

Sadece 15 dakikanızı ayırarak kuracağınız bu katmanlı yapı, sizi "kolay hedef" olmaktan çıkarıp siber dayanıklılığı yüksek bir kullanıcıya dönüştürecektir. Unutmayın; en iyi güvenlik, konfordan biraz ödün vererek inşa edilir.