Bilim dünyası şaşkın! Dev yıldız patlamadan yok oldu

Bilim insanları, bir yıldızın süpernova patlaması yaşamadan doğrudan kara deliğe dönüşmüş olabileceğini tespit etti. Andromeda Galaksisi'nde bulunan dev bir yıldızın yıllar içinde parlaklığının artıp ardından tamamen kaybolduğu belirlendi.

NASA'nın NEOWISE teleskobundan elde edilen arşiv verilerini inceleyen araştırmacılar, M31-2014-DS1 adlı süper dev yıldızın 2014'ten sonra hızla sönerek görünmez hale geldiğini ortaya koydu. Hubble ve Keck teleskoplarıyla yapılan takip gözlemlerinde yıldızın artık optik ışıkta görülmediği, yalnızca çok zayıf kızılötesi izler bıraktığı saptandı.

Araştırmacılara göre bu durum, yıldızın patlamadan çöktüğünü ve çekirdeğinin doğrudan kara deliğe dönüşmüş olabileceğini gösteriyor. Normalde bu kütledeki yıldızların süpernova ile yok olması beklenirken, keşif bazı yıldız ölümlerinin evrende sessizce gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor.

Bilim insanları, benzer "sessiz" kara delik oluşumlarının sanılandan çok daha yaygın olabileceğini düşünüyor.