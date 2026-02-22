Bilim dünyasından umut veren buluş: Vücut şekeri kendi kendine dengeliyor
Bilim insanları, diyabetle mücadelede umut vadeden dikkat çekici bir mekanizmayı ortaya çıkardı. Yapılan yeni araştırmaya göre, düşük oksijen koşullarında üretilen kırmızı kan hücreleri kandaki şekeri daha fazla emerek kan şekerinin doğal şekilde dengelenmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar, vücudun kendi biyolojik sistemiyle gerçekleşen bu etkinin gelecekte diyabet tedavisinde yeni ilaçların geliştirilmesine öncülük edebileceğini belirtiyor.
Yüksek rakımlarda yaşayan insanların diyabete daha az yakalanmasının nedeni ortaya çıkmış olabilir. Yeni bir araştırmaya göre, oksijen seviyesinin düşük olduğu bölgelerde vücut daha fazla kırmızı kan hücresi üretiyor ve bu hücreler kandaki şekeri adeta "sünger gibi" emerek kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.
Bilim insanları, düşük oksijen ortamında yapılan deneylerde kırmızı kan hücrelerinin glikozu daha fazla çektiğini ve böylece hem dokulara oksijen taşınmasını kolaylaştırdığını hem de kan şekerini düşürdüğünü belirledi. Araştırmacılar ayrıca bu etkiyi taklit eden deneysel bir ilacın farelerde yüksek kan şekerini önemli ölçüde azalttığını açıkladı.
Uzmanlara göre bulgular, gelecekte diyabet tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine kapı aralayabilir.