Denizin dibinde çöl nasıl oluşuyor? İşte doğanın ilginç dengesi

Çöller genellikle su kaynaklarından uzak bölgeler olarak düşünülse de, dünyanın en kurak alanlarından bazıları okyanus kıyılarında bulunuyor. Bilim insanlarına göre okyanusların yanında çöl oluşmasının temelinde üç ana neden yer alıyor: hava hareketleri, soğuk okyanus akıntıları ve dağ sıraları.

Ekvator çevresinde yükselen sıcak hava, daha sonra 20–40 derece enlemlerinde alçalarak bulut oluşumunu engelliyor ve yağışı azaltıyor. Ayrıca kıyı boyunca ilerleyen soğuk okyanus akıntıları havayı soğutarak yağmur oluşmasını zorlaştırıyor. Bu durum nemli havanın yükselmesini engelleyerek yağış yerine sis oluşmasına neden oluyor.

Öte yandan dağlar da nemli havayı kıtanın iç kesimlerinde yağış bırakmaya zorlayarak kıyı tarafında "yağmur gölgesi" etkisi yaratıyor. Bu nedenle Şili'deki Atacama ve Afrika'daki Namib gibi çöller, okyanus kıyısında olmalarına rağmen dünyanın en kurak bölgeleri arasında yer alıyor.