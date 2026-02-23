Satürn’ün halkalarının sırrı çözülebilir! Yeni araştırma dikkat çekti
Satürn’ün ikonik halkalarının nasıl oluştuğu uzun yıllardır bilim dünyasının en büyük gizemlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Ancak yayımlanan yeni bir araştırma, bu sır perdesini aralayabilecek çarpıcı bir ihtimali gündeme getirdi. Bilim insanlarına göre Satürn’ün en büyük uydusu Titan, milyonlarca yıl önce iki büyük uydunun dev bir çarpışma sonucu birleşmesiyle oluşmuş olabilir.
Yeni bir araştırmaya göre Satürn'ün en büyük uydusu Titan, sanıldığı gibi tek parça halinde oluşmamış olabilir. Bilim insanları, Titan'ın yaklaşık 400 milyon yıl önce iki büyük uydunun çarpışması sonucu meydana gelmiş olabileceğini öne sürüyor.
NASA'nın Cassini görevinden elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, bu dev çarpışmanın yalnızca Titan'ı değil, Satürn'ün bazı diğer uydularını ve gezegenin ikonik halkalarını da oluşturmuş olabileceğini düşünüyor. Çarpışmadan arta kalan parçaların zamanla birleşerek Hyperion adlı uyduyu meydana getirdiği ve halkaların oluşumuna katkı sağladığı tahmin ediliyor.