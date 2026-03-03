Karanlıkta yolunu bulan canlı: Bilim dünyası hayrete düştü...

"Plutomurus ortobalaganensis" olarak adlandırılan bu eklem bacaklı, aşırı karanlık koşullarda yaşamını sürdürebilen en derin kara türü olarak kayıtlara geçti. Gözleri bulunmayan canlı, çevresini başındaki büyük antenleriyle hissediyor. Bu antenler, mağara duvarlarındaki mantarlar ve organik artıklar gibi besin kaynaklarını algılamak için gelişmiş bir tür kimyasal sensör işlevi görüyor.

Vücudu çoğunlukla renksiz olsa da hafif pigmentler taşıyarak bilim insanlarını şaşırtıyor. Araştırmacılar, bu keşfin mağara ekosistemlerinin işleyişi ve ekstrem yaşam koşullarında hayatta kalma mekanizmaları üzerine önemli bilgiler sağlayacağını belirtiyor.