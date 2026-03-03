Kediler neden hep aynı tarafa yatarak uyuyor?

Bilim insanlarına göre bunun nedeni beyin yapısıyla ilgili. Beynin sağ yarım küresi, vücudun sol tarafını kontrol ediyor ve tehditleri algılama, mekansal farkındalık ve hızlı kaçış hareketlerinde daha aktif rol oynuyor. Kediler sol taraflarına yatıp uyandıklarında, çevrelerini sağ beyinleriyle daha hızlı değerlendirebiliyor. Ayrıca sağ beyin; av, oyuncak ya da yemek gibi heyecan verici uyaranlara da daha hızlı tepki veriyor. Bu da kedilerin bir anda uyanıp mamaya koşabilmesini açıklıyor.