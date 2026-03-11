Derin denizlerin gizli kahramanları: Mikroskobik canlılar iklim krizine karşı formda

Araştırmanın odağında, denizel mikrobiyal plankton popülasyonunun yaklaşık %30'unu oluşturan Nitrosopumilus maritimus türü yer alıyor. Normal şartlarda okyanusun derin sularının yüzeydeki ısınmadan yalıtılmış olduğu düşünülse de, son veriler bu bölgelerin de hızla ısındığını gösteriyor. Bilim insanları, bu mikropların demir gibi hayati minerallerin kısıtlı olduğu sıcak sularda nasıl hayatta kaldığını inceledi.

Laboratuvar ortamında yapılan deneyler, bu dirençli arkelerin sıcaklık arttıkça demir kullanım verimliliğini yükselttiğini ve daha az kaynakla daha fazla iş yapabildiğini kanıtladı. Bu durum, okyanuslardaki nitrojen döngüsünün ve deniz yaşamının temelini oluşturan besin zincirinin, iklim değişikliğine rağmen korunabileceğine dair güçlü bir işaret. Araştırmacılar, bu adaptasyon yeteneğinin okyanus ekosistemlerinin dengesini korumada kritik bir rol oynayacağını ve derin denizlerin sanılandan daha dirençli olabileceğini vurguluyor.