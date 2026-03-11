Küresel ısınma vites artırdı! Kimsenin beklemediği o tarih açıklandı

Araştırmacılar, NASA ve NOAA dahil olmak üzere beş farklı küresel sıcaklık veri setini inceledi. İstatistik uzmanı Grant Foster, ısınma eğilimindeki bu sapmanın tesadüfi olmadığını ve son on yıldaki ivmenin devam etmesi durumunda, Paris Anlaşması'nda belirlenen 1,5°C'lik kritik sınırın 2030 yılından önce kalıcı olarak aşılabileceğini belirtti.

Çalışmanın başyazarı Stefan Rahmstorf, doğal faktörler çıkarıldığında ısınmanın çok daha belirgin ve hızlı hale geldiğini vurguluyor. Araştırma, ısınmanın neden hızlandığından ziyade "hızlandığı gerçeğine" odaklanırken, uzmanlar bu durumun ancak fosil yakıtlardan kaynaklanan CO2 emisyonlarının hızla sıfıra indirilmesiyle kontrol altına alınabileceği konusunda uyarıyor. Eğer önlem alınmazsa, gezegenimiz öngörülenden çok daha kısa bir sürede geri dönülemez bir eşiğe ulaşabilir.