Hafıza kaybının gizemi çözüldü: Çip üzerindeki hücreler her şeyi değiştirecek!
Bath Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, diyabet ile hafıza kaybı arasındaki gizemli bağı tamamen çözmek amacıyla devrim niteliğinde bir projeye imza attı. Yaklaşık 500 bin sterlinlik fon desteği alan ve üç yıl sürmesi planlanan "GlucoBrain" adlı bu çalışma kapsamında, dünyada ilk kez beyin, bağırsak ve pankreas arasındaki bağlantıları birebir taklit eden yapay bir "çip üzerinde organ" cihazı geliştiriliyor.
Oxford ve Johns Hopkins üniversitelerinin de iş birliği yaptığı bu çığır açıcı çalışmada, laboratuvarda üç boyutlu olarak yetiştirilen canlı insan hücreleri kullanılacak. Bilim insanları, diyabetin vücutta yol açtığı bilinen kalp ve böbrek hasarlarının ötesinde, neden Alzheimer ve demans gibi ciddi bilişsel bozuklukları tetiklediğini hücresel düzeyde ilk kez anlık olarak takip edebilecek.
Proje lideri Dr. Despina Moschou, bu mikro cihazların organlar arasındaki sinyal ağını izlemeyi mümkün kılacağını belirtti. Teknolojinin hayata geçmesiyle birlikte, yeni ilaçların denemelerinde hayvanlar üzerindeki test ihtiyacı ciddi oranda azalacak. Üstelik gelecekte hastaların kendi hücreleri kullanılarak tamamen kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri sunulabilecek. Bu tarihi buluş, dünya genelinde diyabet ve demansla mücadele eden milyonlarca hastaya yeni bir umut ışığı olacak!