Hafıza kaybının gizemi çözüldü: Çip üzerindeki hücreler her şeyi değiştirecek!

Oxford ve Johns Hopkins üniversitelerinin de iş birliği yaptığı bu çığır açıcı çalışmada, laboratuvarda üç boyutlu olarak yetiştirilen canlı insan hücreleri kullanılacak. Bilim insanları, diyabetin vücutta yol açtığı bilinen kalp ve böbrek hasarlarının ötesinde, neden Alzheimer ve demans gibi ciddi bilişsel bozuklukları tetiklediğini hücresel düzeyde ilk kez anlık olarak takip edebilecek.

Proje lideri Dr. Despina Moschou, bu mikro cihazların organlar arasındaki sinyal ağını izlemeyi mümkün kılacağını belirtti. Teknolojinin hayata geçmesiyle birlikte, yeni ilaçların denemelerinde hayvanlar üzerindeki test ihtiyacı ciddi oranda azalacak. Üstelik gelecekte hastaların kendi hücreleri kullanılarak tamamen kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri sunulabilecek. Bu tarihi buluş, dünya genelinde diyabet ve demansla mücadele eden milyonlarca hastaya yeni bir umut ışığı olacak!