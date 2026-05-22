Açıklanabilir yapay zeka, meme kanseri ilaç tahminlerini daha güvenilir kılıyor!

npj Genomic Medicine dergisinde (Mayıs 2026) yayımlanan güncel bir araştırmaya göre, bilim insanları karmaşık meme kanseri türleri için yeni tedavi stratejileri geliştirmek üzere yapay zekanın gücünden yararlanıyor. Sıfırdan ilaç geliştirmek on yıldan fazla süre ve milyarlarca dolar gerektirdiğinden, araştırmacılar halihazırda güvenilirlikleri kanıtlanmış mevcut ilaçları kansere karşı yeniden konumlandırmaya odaklanıyor.

Öne Çıkan Gelişmeler ve Zorluklar

Veriye Dayalı Tahminler: Yapay zeka modelleri, geniş genomik ve klinik verileri analiz ederek diyabet (metformin) veya kolesterol (statin) tedavisinde kullanılan onaylı ilaçların kanserli hücrelerdeki yolları hedefleyip hedefleyemeyeceğini saptıyor.

Şeffaf Mekanizmalar (XAI): SHAP ve LIME gibi Açıklanabilir Yapay Zeka sistemleri sayesinde, yapay zekanın sunduğu sonuçların arkasındaki biyolojik nedenler araştırmacılar tarafından net bir şekilde anlaşılabiliyor.

Aşılması Gereken Engeller: Analiz edilen veri setlerinin ağırlıklı olarak Avrupa kökenli popülasyonlara dayanması, genetik çeşitlilik eksikliği nedeniyle diğer toplumlar için eşitsizlik riski yaratıyor.

Araştırmacılar, yapay zekanın işaret ettiği bu ilaç adaylarının hastalara ulaşmadan önce laboratuvar ve klinik deneylerle mutlaka doğrulanması gerektiğinin altını çiziyor. Başarılı bir entegrasyon, onkolojide tıp uygulamalarının önünü açarak geliştirme döngülerini ve maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir.