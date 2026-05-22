Antarktika buzullarından gelen kanıt: Dünya antik bir süpernova kalıntısının içinden geçiyor

Bu keşif, Güneş Sistemi'mizin eski bir süpernovadan arta kalan materyalleri barındıran "Yerel Yıldızlararası Bulut" içinden geçmekte olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın Öne Çıkan Bulguları:

Örneklerin Yaşı: İncelenen buz örnekleri 40.000 ile 80.000 yıl öncesine dayanıyor. Daha önce okyanus tabanında da benzer bulgulara rastlanmıştı ancak buzullardaki bu keşif, kaynağın doğrudan bu bulut olduğunu doğruluyor.

Güneş Sistemi'nin Konumu: Bilim insanlarına göre sistemimiz bu buluta on binlerce yıl önce giriş yaptı ve şu an sınırlarına yaklaşmış durumda. Birkaç bin yıl içinde bu alandan tamamen çıkmış olacağız.