Cetvellerin başında 0'dan önce neden boşluk bulunuyor? Meğer sebebi buymuş...

Cetvellerde sıfır çizgisinden önce bırakılan boşluğun nedeni sonunda ortaya çıktı. İlk bakışta gereksiz gibi görünen bu küçük boşluğun aslında ölçüm hatalarını önlemek için tasarlandığı belirtildi. Uzmanlara göre cetvelin en uç kısmı zamanla düşme, çarpma ve aşınma nedeniyle zarar görebiliyor. Eğer ölçüm doğrudan kenardan başlasaydı, en küçük deformasyon bile tüm ölçümlerin hatalı olmasına neden olacaktı.

Araştırmaya göre sıfır çizgisinin iç tarafta yer alması, cetvelin daha uzun süre doğru ölçüm yapmasını sağlıyor. Ayrıca bu tasarımın çocuklara ölçümün cetvelin ucundan değil, sıfır çizgisinden başladığını öğretmek için de kullanıldığı ifade edildi.