Meğer mesele kan grubu değilmiş! Sivrisineklerin hedef seçme nedeni ortaya çıktı
Bazı insanlar yaz aylarında sivrisineklerin adeta hedefi haline gelirken, bazıları neredeyse hiç ısırılmıyor. Bilim insanları ise yıllardır merak edilen bu durumun nedenini araştırıyordu. Yeni araştırmalar, sivrisineklerin insanları seçerken düşündüğümüzden çok daha karmaşık kimyasal sinyalleri takip ettiğini ortaya koydu.
Bilim insanları, sivrisineklerin neden bazı insanları diğerlerinden daha fazla ısırdığını açıkladı. Yapılan araştırmalara göre bunun temel nedeni kan grubu değil, vücudun yaydığı kimyasal sinyaller. Özellikle nefesle dışarı verilen karbondioksit miktarı, ciltteki bakteriler ve terle ortaya çıkan bazı kimyasallar sivrisinekleri belirli kişilere daha fazla çekiyor.
Araştırmada, sivrisineklerin özellikle "karboksilik asit" adı verilen cilt bileşiklerine yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Hamilelik, yüksek vücut sıcaklığı, koyu renk kıyafetler gibi faktörlerin de ısırılma riskini artırabileceği ifade edildi.
Bilim insanları, bu bulguların gelecekte daha etkili sivrisinek kovucuların geliştirilmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.
Haber Girişi