Meğer mesele kan grubu değilmiş! Sivrisineklerin hedef seçme nedeni ortaya çıktı

Bilim insanları, sivrisineklerin neden bazı insanları diğerlerinden daha fazla ısırdığını açıkladı. Yapılan araştırmalara göre bunun temel nedeni kan grubu değil, vücudun yaydığı kimyasal sinyaller. Özellikle nefesle dışarı verilen karbondioksit miktarı, ciltteki bakteriler ve terle ortaya çıkan bazı kimyasallar sivrisinekleri belirli kişilere daha fazla çekiyor.

Araştırmada, sivrisineklerin özellikle "karboksilik asit" adı verilen cilt bileşiklerine yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Hamilelik, yüksek vücut sıcaklığı, koyu renk kıyafetler gibi faktörlerin de ısırılma riskini artırabileceği ifade edildi.

Bilim insanları, bu bulguların gelecekte daha etkili sivrisinek kovucuların geliştirilmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.