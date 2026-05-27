NASA, Ay'da kalıcı insan üssü planlarını 26 Mayıs'ta açıklıyor!

26 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek brifingde NASA yetkilileri; uzun vadeli bir Ay üssünün yapısını, endüstriyel ortaklıkları ve gelecekteki misyonları ele alacak. Planın odak noktasında, karanlık kraterlerinde su buzu barındırdığı düşünülen Ay'ın Güney Kutbu yer alıyor. Bu su kaynaklarının, astronotların içme suyu ve oksijen ihtiyacını karşılaması, hatta Ay'ın derin uzay görevleri için devasa bir yakıt ikmal istasyonuna dönüştürülmesi hedefleniyor. Ayrıca bölgenin yüksek kesimlerinde uzun süre kalan güneş ışığı, habitatların enerji ihtiyacını karşılamak için kritik bir fırsat sunuyor.

Artemis programıyla yakından bağlantılı olan bu Ay üssü girişimi, gelecekte Mars'a yapılacak insanlı uçuşlar için hayati bir test sahası olarak görülüyor. Özel ticari uzay şirketlerinin de kargo taşımacılığı, habitat inşası, robotik ve iletişim ağları gibi alanlarda devasa bir rol üstlenmesi bekleniyor. Jared Isaacman'ın da konuşmacılar arasında yer alacağı bu tarihi duyuru, uzayda yeni bir insanlık döneminin kapılarını aralayabilir. Etkinlik, NASA'nın resmi kanallarından canlı olarak yayınlanacak.