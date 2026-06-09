Antarktika'nın derinliklerinde şaşırtan keşif! 30 havza tek bir yapı çıktı

Bilim insanları, Antarktika'nın kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakasının altında devasa bir jeolojik yapı keşfetti. Araştırmacılar, Doğu Antarktika'nın altında yer alan ve birbirinden bağımsız sanılan 30 büyük havzanın aslında tek bir dev sistemin parçaları olduğunu belirledi.

"Doğu Antarktika Yelpaze Şeklindeki Havza Bölgesi" olarak adlandırılan yapı, Güney Kutbu yakınlarından başlayarak kıtanın geniş bir bölümüne yayılıyor. Uzmanlara göre bu dev oluşum, milyonlarca yıl önce kıta kabuğunun gerilmesi ve eski süperkıta Gondvana'nın parçalanması sırasında meydana geldi.

Araştırmacılar, keşfin yalnızca Antarktika'nın jeolojik geçmişini anlamaya yardımcı olmadığını, aynı zamanda buz tabakasının hareketlerini ve iklim değişikliğine karşı hassas bölgelerin davranışlarını da etkileyebileceğini belirtiyor. Bulgular, kıtanın altında hala keşfedilmeyi bekleyen birçok sırrın bulunduğunu gösteriyor.