Ay ve Mars görevlerini etkileyebilir! NASA'dan dikkat çeken yenilik

NASA, uzay araçlarının birden fazla iletişim ağı arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan yeni teknolojisini başarıyla test etti. Polylingual Experimental Terminal (PExT) adı verilen sistem, verileri hem NASA'nın uydu iletişim ağı hem de ticari uydu ağları üzerinden Dünya'ya aktararak önemli bir teknoloji gösterimine imza attı.

Geleneksel uzay görevleri genellikle tek bir iletişim ağına bağlı çalışırken, yeni sistem farklı ağlar arasında geçiş yaparak daha esnek ve kesintisiz iletişim kurulmasını sağlıyor. NASA, teknolojinin başarılı sonuçlar vermesi üzerine test süresini uzattı ve yeni denemelerin 2027 yılına kadar devam edeceğini açıkladı.

Uzmanlara göre bu teknoloji, gelecekte Ay, Mars ve derin uzay görevlerinde daha güvenilir bir "uzay interneti" altyapısının kurulmasına katkı sağlayabilir.