Yaş aldıkça yürüyüşünüz değişiyor! Bilim insanları nedeni ortaya çıkardı

Yeni bir araştırma, yaşlanmanın yalnızca kas gücünü değil, yürüme biçimimizi de değiştirdiğini ortaya koydu. Bilim insanları, yaş ilerledikçe ayak bileği çevresindeki kasların çalışma düzeninin değiştiğini ve bunun yürüyüş verimliliğini azalttığını belirledi.

Araştırmada 26 ile 86 yaş arasındaki 107 sağlıklı yetişkinin yürüme verileri incelendi. Sonuçlar, ileri yaşlarda ayak bileğinin vücudu ileri iten bir mekanizma olmaktan çıkarak daha çok dengeyi koruyan bir destek sistemi gibi çalışmaya başladığını gösterdi. Yaşlı bireylerde ayak bileğinin ön ve arka kısmındaki kasların aynı anda daha fazla devreye girdiği, bunun da eklemi gereğinden fazla sertleştirdiği tespit edildi.

Araştırmacılara göre bu durum, vücudun dengeyi korumak için geliştirdiği bir telafi mekanizması. Ancak bu strateji yürümeyi daha az verimli hale getiriyor. Kaslar daha fazla çalışmasına rağmen ileriye doğru itme gücü azalıyor ve kişiler daha çabuk yorulabiliyor.

Uzmanlar, yaşa bağlı bu değişimlerin sadece kas zayıflığından kaynaklanmadığını vurguluyor. Bu nedenle ilerleyen yaşlarda yürüyüş kalitesini korumak için yalnızca kuvvet egzersizlerinin değil, denge, koordinasyon ve eklem duyusunu geliştiren çalışmaların da önemli olabileceği belirtiliyor.