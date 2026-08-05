Yapay zeka uyku çalışmalarında yeni sağlık risklerini ortaya çıkardı

Gerçekleştirilen çalışmada, standart uyku testleri sırasında elde edilen ancak klinik değerlendirmelerde genellikle göz ardı edilen devasa boyuttaki veri setleri kullanıldı. Bu kapsamlı inceleme sayesinde, her birinin uzun vadeli sağlık riskleri birbirinden keskin bir şekilde farklılık gösteren beş yeni hasta alt tipi tanımlandı.

Geçmişte yaygın olarak kullanılan Apne-Hipopne İndeksi gibi geleneksel yöntemlerin özellikle erkeklerde daha iyi performans gösterdiği bilinirken, yeni yapay zeka modelinin hem erkeklerde hem de kadınlarda eşit derecede başarılı ve isabetli tahminler yapabildiği vurgulandı.

Araştırma ekibi, geliştirdikleri bu yenilikçi modeli ülke çapında 6 binden fazla hastayı kapsayan tamamen bağımsız bir grup üzerinde de test etti. Sonuçlar, yapay zekanın bu geniş çaplı testte de aynı yüksek doğruluğu sağladığını kanıtladı. Uyku bozuklukları teşhisinde çığır açan bu gelişme, tıbbi risklerin önceden belirlenmesinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.