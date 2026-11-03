Akıllı telefonları çekmeceye kaldırma vakti! Oeki ama banka ve bilet işleri ne olacak? İşte o dahiyane çözüm...

Cambridge'den Tiffany isimli bir okur, akıllı telefonlardan uzaklaşmak istediğini ancak bankacılık, ulaşım, alışveriş ve iletişim gibi modern hayatın vazgeçilmez ihtiyaçlarını akılsız bir telefonla nasıl yöneteceğinden endişe duyduğunu belirtiyor.

Peki, akıllı telefonlarla çevrili bir dünyada eski tip bir cihazla yaşamak mümkün mü?

Okurların deneyimlerine göre, bu değişimi tamamen hayatı zorlaştırmadan yapmak mümkün. Çoğu kişi, temel bir telefon kullanırken, online alışveriş veya bankacılık gibi işlemler için evde bilgisayar veya tablet bulundurmayı öneriyor. Uygulamalar yerine web sitelerini kullanmak ve seyahatlerde basılı biletlere geri dönmek, dijital bağımlılığı kırmanın etkili yolları arasında. Ancak bazı kullanıcılar, yeni nesil tuşlu telefonların (örneğin yenilenmiş Nokia modelleri) malzeme ve yazılım kalitesinden şikayetçi. Bunun yerine, "içinde sadece temel uygulamaların bulunduğu, sosyal medyanın silindiği ucuz bir akıllı telefon kullanmak" da dijital detoks için iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Özetle; dijital dünyadan kopmak cesaret istese de, iyi bir teknoloji yönetimiyle "akılsız" bir hayat sanıldığı kadar zor değil.