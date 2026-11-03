Hızlı şarj yaptığınızı sanıyorsunuz ama aslında telefonunuzu yakıyorsunuz!

Telefonların sessizce ölmesine neden olan bir numaralı hata, yanlış şarj alışkanlıkları. Telefonu gece boyunca şarjda bırakmak, lityum iyon bataryalarda kalıcı bozulmalara yol açıyor. Uzmanlar, şarj seviyesini %80-90 bandında tutmanın batarya ömrünü koruduğunu vurguluyor. Aynı şekilde şarjı %5'in altına düşürmek de batarya kapasitesini kalıcı olarak azaltıyor. Ayrıca cihazı sürekli hızlı şarj etmek, aşırı ısınmaya ve batarya içi koruyucu katmanların erimesine sebep oluyor.

Telefonu yazın kavurucu sıcaklarda arabada unutmak veya kışın aşırı soğuğa maruz bırakmak, anakart ve işlemcilerde geri dönüşü olmayan mikroskobik hasarlara (örneğin lehim çatlaklarına) yol açıyor. Orijinal olmayan kalitesiz şarj aletleri kullanmak, yoğun grafikli oyunlar oynarken cihazı aşırı ısıtmak, telefon kılıfı kullanmayıp cihazı statik elektriğe maruz bırakmak ve yazılım güncellemelerini ertelemek de performansı düşüren gizli düşmanlar arasında. Cihazınızı temiz tutarak, aşırı sıcaklardan koruyarak ve doğru şarj döngüsüne dikkat ederek telefonunuzun ömrünü 5 ila 7 yıla kadar çıkarabilirsiniz.