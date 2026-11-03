Karanlık evreni araştıran Euclid Teleskobu'ndan sürpriz keşif: Yeni bir kuyrukluyıldız bulundu

Keşif, Helsinki Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Mikko Pöntinen'in geliştirdiği özel bir yazılımın, görüntülerde hareket eden bir cismin izini fark etmesiyle ortaya çıktı. 16-24 Eylül 2026 tarihleri arasında alınan verilerin incelenmesiyle tespit edilen kuyrukluyıldız, 8 Ekim'de Küçük Gezegen Merkezi (MPC) tarafından resmi olarak onaylandı. Keşif sırasında Dünya'dan yaklaşık 1,3 milyar kilometre uzaklıkta bulunan cismin, gaz ve tozdan oluşan belirgin bir halesi olduğu görüldü.

Bilim insanları, kuyrukluyıldızın net bir görüntüsünü elde edebilmek için her biri 89,5 saniye süren 8 farklı pozu, arka plandaki yıldızlara göre değil, doğrudan hareket eden kuyrukluyıldıza odaklanarak birleştirdi. Asıl amacı evrenin yapısını, karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi anlamak için milyarlarca galaksiyi incelemek olan Euclid teleskobu, bu keşfiyle derin uzay kameralarının kendi Güneş Sistemimizdeki gizemli cisimleri yakalamada da ne kadar etkili olabileceğini kanıtlamış oldu.