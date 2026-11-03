NASA'dan Mars'ta heyecan verici keşif: Gizemli kaya oluşumları inceleniyor

NASA uzmanları, bu sıradışı oluşumların belirli jeolojik koşullar altında büyümüş eski mineral kristallerinin kalıntıları olabileceğini düşünüyor. Bu disk ve iğnelerin boyutu; oluştukları dönemdeki sıcaklık, su ve tuz varlığı hakkında kritik bilgiler sağlayabilir. Üzerinde durulan bir diğer ihtimal ise orijinal kristallerin zamanla dış görünüşünü koruyup yapısal olarak başka minerallerle yer değiştirdiği "psödomorfizm" (yalancı biçimlilik) süreci.

Curiosity, Nazca'da sondaj işlemine başlamadan önce MAHLI kamerasıyla bu oluşumların ayrıntılı bir üç boyutlu modelini çıkaracak. Aynı zamanda ChemCam lazeri kullanılarak 'Toucan' adlı yakındaki başka bir kayaya 150 lazer atışı yapılarak kimyasal bileşimi analiz edilecek. Gale Krateri'ndeki on yılı aşkın görevinin bir parçası olan bu yeni araştırma, Mars'ın bir zamanlar sıvı suya ev sahipliği yaptığı döneme ışık tutmayı hedefliyor.