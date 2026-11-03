Telefon hafızası dolanlar yaşadı! Google'ın bu yeni özelliği hayatınızı kurtaracak...

Google Play services v26.43 sürümüyle kademeli olarak kullanıma sunulan bu yeniliğin çalışması için telefonun bilgisayara yakın olması ve her iki cihazda da aynı Google hesabıyla oturum açılmış olması yeterli. Sistem, ev ağındaki bir bilgisayara dosyaları otomatik olarak kaydederek özellikle depolama alanı sorunu yaşayan kullanıcılar için pratik ve ücretsiz bir çözüm sunuyor.

Şu an için Samsung cihazlarında bu özelliğin kullanılıp kullanılamayacağı kesin olmamakla birlikte, test aşamalarında Samsung kısıtlamalarına dair bazı izler görülmüştü. Ancak resmi sürüm notlarında böyle bir sınırlamadan bahsedilmiyor. Kullanıcıların bu yeni özellikten faydalanabilmesi için Windows bilgisayarlarındaki Quick Share uygulamasını güncel tutmaları gerekiyor. Güncelleme aşamalı olarak dağıtıldığı için özelliğin tüm kullanıcılara ulaşmasının biraz zaman alabileceği belirtiliyor.