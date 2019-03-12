İlk olarak telefonun tasarımından başlayalım. RX17 Pro, zümrüt yeşili ve kuzey ışıkları adında iki farklı renk seçeneğine sahip. Bize ise zümrüt yeşili renkli telefon geldi. Telefonun rengi dikkat çekici ve ışığa göre değişkenlik gösteriyor. Oldukça şık duruyor. İtiraf etmeliyiz ki, RX17 Pro'nun rengini beğendik.

Telefonun yan kısımları kavisli olarak tasarlanmış, böylece elde tutuşun sağlam olması amaçlanmış, fakat telefonun arka kısmı elden kayma hissiyatına sebep oluyor ve arka taraf parmak izi tutuyor.

RX17 Pro'nun sağ tarafında güç düğmesi, sol tarafında ise ses kontrol düğmeleri var. Alt tarafında USB-C portu, hoparlör ızgarası ve sim kart çekmecesi bulunuyor. 3.5 mm'lik klasik kulaklık girişi yok. Telefonun kutusundan çıkan kulaklıklar da USB-C uyumlu. Bu arada kutudan kılıf çıkıyor. Telefonun rengini ve tasarımını kapatmayan şeffaf bir kılıf.

Cihazda dikkat çeken diğer tasarımsal noktalardan biri de damla çıkıntıya sahip olan ekranı. Bu çıkıntı iPhone'a göre oldukça küçük. Arka kısımda da çıkıntılı üçlü ana kamera bulunuyor. Flaş da kameranın altına sabitlenmiş.