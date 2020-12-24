Telefon, metal çerçeveye ve seramik benzeri parlaklık sunan cam arka kısma sahip. Arka tarafın kenarları eğimli yapılmış. Böylece cihaz ele tam olarak oturuyor. Ancak cam arka kısımdan dolayı biraz kayganlık hissiyatı yaşatabiliyor. Mi 10 T Pro tasarımıyla amiral gemisi olduğunu gösteriyor. Modern ve şık görünüşü var. Telefon biraz büyük. Bu yüzden tek elle kullanım biraz zor. Çift elle kullanmak daha rahat.

Cihazın sağ kısmında ses ve güç düğmeleri bulunuyor. Düğmelerin yerleri iyi konumlandırılmış. Güç düğmesine entegre olan parmak izi kullanımda pratiklik sağlıyor. Parmak izi okuyucu son derece hızlı. Sol kısım herhangi bir şey yok. Alt kısımda hoparlör ızgarası, sim kart çekmecesi ve USB-C bağlantı portu var. Klasik kulaklık girişi ise ne yazık ki yok.

EKRAN NASIL?

Mi 10 T Pro'da 6.67 inçlik, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran bulunuyor. 650 nit parlaklık değerine ulaşabilen bu ekran, 395 ppi yoğunluğuna sahip. Ekran gerçekten başarılı. Canlı renkler sunuyor. Bununla birlikte 144 hz yenileme hızı var, böylece hareketler pürüzsüz görünüyor. Ayrıca farklı açılardan ekrana bakıldığında herhangi bir görüntü kaybı da olmuyor. Yüksek parlaklığıyla güneş altında rahatlıkla görünüyor.

Xiaomi Mi 10 T Pro inceleme ve özellikleri | Video

PERFORMANS CANAVARI



Cihazda Snapdragon 865 yonga seti, Adreno 650 grafik işlemcisi, 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı var. Telefon üst düzey performans sunuyor. Günlük kullanımda hızlı, yüksek yoğunluklu işlemlerde de sorun çıkarmıyor.

Klasik uygulamalar hızlıca açılıyor, kapanıyor. Arayüz tabiri caizse yağ gibi akıyor. Tabii ki telefonda oyunlar oynadık. Bunlardan biri PUBG oldu. PUBG'yi akıcı şekilde oynadık. Performans düşüşü yaşamadık. Diğer oyunlarda herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Ağır işlemler ve oyunlardan sonra da telefonda normal derecede ısınma oluyor.

KAMERA NELER SUNUYOR?

Mi 10 T Pro'nun en güçlü olduğu noktalardan biri kamera performansı. Cihazda 108 MP ultra yüksek çözünürlüklü, 13 MP ultra geniş açılı ve 5 MP makro olmak üzere üçlü ana kamera bulunuyor.

Gündüz çekimlerinde ve ışık kaynağının iyi olduğu koşullarda telefonun kamerası başarılı sonuçlar veriyor. Yaptığımız deneme çekimlerinde fotoğraflarda derinliğin keskin ve renklerin canlı olduğunu gördük. Detaylar kendini belli ediyordu. Herhangi bir fotoğrafı kırptığınızda veya yakınlaştırdığınızda, bozulma olmuyor.

Gece çekimleri, gündüz çekimleri kadar etkileyici değil, ancak iyi. Işık kaynağı azaldıkça detaylar kaybolabiliyor.

Mi 10 T Pro video konusunda da başarılı. 8K 30 FPS, 4K 60 FPS video kaydı yapma imkanınız var. Mi 10 T Pro video konusunda iyi bir deneyim sunuyor. Videolar için çeşitli modlar var, tabii ki fotoğraflar için de birçok modun olduğunu belirtelim.

Ön kısımda 20 MP'lik kamera bulunuyor. Ekranın içine gömülü olan bu kamera, selfie'ler konusunda başarılı. Temiz ve detaylı selfie'ler çekebiliyor.

PİL ÖMRÜ UZUN MU?

Xiaomi Mi 10T Pro'nun pili de dikkat çekici. 5000 mAh değerinde pile yer verilmiş. Bir gün boyunca yetiyor, hatta az kullanımla bu süre bir buçuk güne kadar çıkabilir.



Klasik kullanım senaryosu uyguladık. İnternette sörf, biraz oyun, telefonla görüşme, mail trafiği, video izleme, sosyal medya derken telefonun sabah %100 olan şarjı, akşam saat 23:00 civarında %28'deydi.

Ekran yenileme hızının 144 hz olmasından dolayı, şarjım çabuk azalır mı diye endişe etmeyin. AdaptiveSync özelliği sayesinde ekran yenileme hızı otomatik olarak değişiyor, böylece telefonun şarj ömrü de korunuyor.

Şarj olma süresine gelirsek, telefonu tamamen şarjı bitmiş olarak saat 14:00'da fişe taktık. Saat 14:55'te ise tamamen şarj olduğunu gördük. Cihaz 1 saatten az sürede şarj olabiliyor. Bununla birlikte kablosuz şarj desteği de bulunmuyor.

SONUÇ NEDİR?

Sonuca gelecek olursak, 144 hz yenileme hızı sunan ekranı, performansı, pil ömrü, başarılı kamerası ve 5G desteği ile Xiaomi Mi 10T Pro üst düzey bir telefon. Piyasada Snapdragon 865 işlemcisine sahip telefonlar var, ancak Xiaomi Mi 10T Pro ve Mi 10T modelleri Snapdragon 865 işlemcisinden güç almalarına rağmen, fiyatlarıyla rakiplerinin önüne geçiyorlar. Xiaomi Mi 10T ailesi amiral gemisi telefonlar arasında sunduğu özelliklerle en uygun fiyatlı telefon serisi. Eğer iyi özelliklere sahip, 5G desteği olan ve en iyi fiyata bir telefon almak istiyorsanız, Xiaomi Mi 10T Pro'yu sizlere tavsiye edebiliriz.

