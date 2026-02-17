HAVELSAN teknolojisi İtalya’ya açılıyor! Yeni nesil otonom gemiler yolda

Türk ve İtalyan savunma sanayii devleri, Akdeniz’in güvenliği için insansız ve hibrit deniz platformları geliştirmek üzere stratejik bir iş birliğine imza attı. HAVELSAN’ın otonom teknolojilerini İtalyan tersane altyapısıyla buluşturan bu ortaklık, 2026’nın ilk yarısında İtalya’da imzalanacak ilk satın alma sözleşmesiyle Türk otonom sistemlerinin Avrupa pazarındaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.
İnsansız ve hibrit deniz platformlarının geliştirilmesi, entegrasyonu ve ticarileştirilmesine yönelik stratejik işbirliğine giden Türk ve İtalyan şirketleri, yılın ilk yarısında İtalya'da ilk satın alma sözleşmesini imzalamayı hedefliyor.