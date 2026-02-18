Android kullanıcılarına acil uyarı: Yeni casus yazılım Arsink 40 bin cihaza sızdı!

Android dünyası, popüler uygulamaların "sahte pro" sürümleri üzerinden yayılan ve 40 binden fazla cihazı etkileyen Arsink adlı yeni bir casus yazılım tehdidiyle sarsılıyor. Siber güvenlik uzmanları; mikrofon dinlemesinden mesaj takibine kadar geniş yetkilere sahip olan bu yazılımın, özellikle güvenilmeyen kaynaklardan yapılan yüklemelerle (sideloading) yayıldığı konusunda kullanıcıları uyarıyor.
Henüz yılın başlarında olmamıza rağmen, Android kullanıcıları "Arsink" adı verilen yeni ve tehlikeli bir kötü amaçlı yazılım nedeniyle ciddi bir güvenlik uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Popüler işletim sistemini hedef alan bu virüs, cihaza sızdığı andan itibaren kısa mesajlara erişmekten arama kayıtlarını incelemeye, rehberdeki kişileri çalmaktan telefonun mikrofonu üzerinden ortam dinlemesi yapmaya kadar bir dizi korkutucu işlemi gerçekleştirebiliyor. Siber güvenlik uzmanları, saldırganların kullanıcıları kandırmak için "pro özellikler" vaat eden, oldukça meşru görünümlü uygulamalar kullandığını belirtiyor.