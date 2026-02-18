Android kullanıcılarına acil uyarı: Yeni casus yazılım Arsink 40 bin cihaza sızdı!

Henüz yılın başlarında olmamıza rağmen, Android kullanıcıları "Arsink" adı verilen yeni ve tehlikeli bir kötü amaçlı yazılım nedeniyle ciddi bir güvenlik uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Popüler işletim sistemini hedef alan bu virüs, cihaza sızdığı andan itibaren kısa mesajlara erişmekten arama kayıtlarını incelemeye, rehberdeki kişileri çalmaktan telefonun mikrofonu üzerinden ortam dinlemesi yapmaya kadar bir dizi korkutucu işlemi gerçekleştirebiliyor. Siber güvenlik uzmanları, saldırganların kullanıcıları kandırmak için "pro özellikler" vaat eden, oldukça meşru görünümlü uygulamalar kullandığını belirtiyor.