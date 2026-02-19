Milli güç denizlerde! Türk mühendislerinin geliştirdiği UKSS sistemi ULAQ’a entegre edildi!

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen 12,7 mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS), kara platformlarının ardından deniz platformu üzerinde güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

SARSILMAZ'dan yapılan açıklamaya göre, ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Türkiye'nin insansız silahlı deniz aracı (SİDA) ULAQ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni kapsamında teslim edildi. ULAQ, SARSILMAZ iştiraki BEST DEFENCE tarafından geliştirilen 12,7 mm marin tip UKSS ile göreve başladı.

Türk savunma sanayisi, bu proje örneğinde olduğu gibi kamu ve özel sektör arasındaki stratejik iş birlikleriyle yeni bir boyut kazanıyor. Kara platformlarında elde ettiği operasyonel tecrübeyi deniz ortamına uyarlayan BEST DEFENCE, marin tip UKSS çözümleriyle Türk deniz platformlarının etkinliğini artırıyor.