Bir tel parçası gibi görünüyor ama inanılmaz yük taşıyor! Yeni malzeme dikkat çekti

Çin, çelikten yaklaşık 10 kat daha güçlü olduğu belirtilen yeni nesil T1200 karbon fiber malzemeyi seri üretime geçirdiğini duyurdu. İnsan saçından daha ince liflerden oluşan bu malzemenin, yalnızca birkaç milimetrelik bir halatla çift katlı bir otobüsü çekebildiği ifade edildi.

Havacılık, savunma sanayi, hidrojen depolama sistemleri ve elektrikli araç teknolojilerinde kullanılması planlanan malzeme; yüksek dayanıklılığına rağmen çeliğin dörtte biri ağırlığında olmasıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bu gelişme, daha hafif uçaklardan güçlü köprü kablolarına kadar birçok alanda yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Ancak karbon fiberin yüksek maliyetinin, yaygın kullanımın önündeki en büyük engellerden biri olduğu belirtiliyor.