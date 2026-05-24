Harflerin boyutu bile önemliymiş! Demansın erken belirtileri ortaya çıktı

Araştırma kapsamında 62 ila 92 yaş arasındaki huzurevi sakinlerine çeşitli yazı testleri uygulandı. Katılımcılardan önce basit çizgiler ve noktalar çizmeleri istendi, ardından bir cümleyi kopyalamaları ve daha karmaşık bir cümleyi dikte edilerek yazmaları talep edildi. Özellikle dikte edilen zor cümlelerde, bilişsel bozukluğu bulunan bireylerin daha yavaş, düzensiz ve koordinasyonsuz yazdığı gözlemlendi.

Uzmanlar, yazı yazmanın yalnızca bir motor beceri olmadığını; hafıza, dil işleme, dikkat ve hareket planlaması gibi birçok zihinsel süreci aynı anda çalıştırdığını belirtti. Araştırmada harflerin boyutu, yazmaya başlama süresi ve görevi tamamlama süresi gibi detayların bilişsel sorunların belirlenmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi.

Bilim insanlarına göre, ilerleyen dönemde el yazısı testleri demans ve bilişsel gerilemenin erken belirtilerini tespit etmek için pratik ve invaziv olmayan bir yöntem haline gelebilir. Ancak uzmanlar, yöntemin klinik kullanım için kesinleşmeden önce daha geniş kapsamlı araştırmalarla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.