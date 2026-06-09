Bilim insanları mayadan yeni bir malzeme üretti! Duvar kağıtlarının sonu gelebilir

Bilim insanları, maya bazlı yeni bir biyomalzeme geliştirdi. 3D yazıcılarla şekillendirilebilen bu malzemenin gelecekte duvar kaplamaları, dekoratif paneller ve oda bölücüler gibi iç mekan ürünlerinde kullanılması hedefleniyor.

İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nde geliştirilen malzeme, devre dışı bırakılmış maya hücreleri, selüloz lifleri, alglerden elde edilen doğal jel ve bitkisel şekerlerin bir araya getirilmesiyle üretildi. Oda sıcaklığında kurutularak sertleşen biyomalzeme, hafif yapısıyla dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, malzemenin geri dönüştürülmesi zor olan plastik bazlı dekorasyon ürünlerine çevre dostu bir alternatif sunabileceğini belirtiyor. Ayrıca üretim sürecinde yüksek enerji gerektiren işlemlere ihtiyaç duyulmaması da sürdürülebilirlik açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Uzmanlar, malzemenin henüz dayanıklılık ve uzun ömür gibi konularda daha fazla teste ihtiyaç duyduğunu vurgularken, çalışmanın gelecekte çevreye daha az zarar veren yapı ve dekorasyon malzemelerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.