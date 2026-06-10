Bilim insanları geliştirdi! Sadece enfeksiyon olduğunda çalışan akıllı yara bandı

ABD'deki Brown Üniversitesi'nden araştırmacılar, enfeksiyonla mücadelede önemli bir adım olarak görülen "akıllı" bir yara bandajı geliştirdi. Hidrojel tabanlı bu özel pansuman, yalnızca zararlı bakterilerin varlığını tespit ettiğinde antibiyotik salgılıyor. Böylece gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi ve antibiyotik direncinin azaltılması hedefleniyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri hidrojelin enfeksiyona neden olan birçok bakterinin ürettiği beta-laktamaz adlı enzime duyarlı olduğunu belirtti. Bu enzim algılandığında hidrojel parçalanıyor ve içerisinde bulunan antibiyotik doğrudan yara bölgesine salınıyor. Eğer enfeksiyona yol açan bakteri bulunmuyorsa, pansuman yapısını koruyor ve ilacı dışarı bırakmıyor.

Laboratuvar testlerinde sistemin zararlı bakterileri başarılı şekilde ayırt ettiği görüldü. Fareler üzerinde yapılan deneylerde ise tek uygulamayla yara enfeksiyonlarının tamamen ortadan kaldırıldığı ve iyileşme sürecinin hızlandığı tespit edildi. Ayrıca yeni pansumanın, halihazırda kullanılan bazı antimikrobiyal yara örtülerine kıyasla daha başarılı sonuçlar verdiği bildirildi.

Bilim insanları, antibiyotik direncinin her yıl dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğine dikkat çekerek, bu tür hedefe yönelik tedavilerin gelecekte enfeksiyon yönetiminde önemli bir rol oynayabileceğini vurguluyor.