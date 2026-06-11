Ay'dan gelen taşın sırrı çözüldü! Dünya'ya ulaşmadan önce 3 kez darbe almış

Mali'de 2017 yılında bulunan ve "NWA 12593" adı verilen nadir bir Ay meteoriti, Güneş Sistemi'nin milyarlarca yıllık geçmişine ışık tuttu. Bilim insanları, yalnızca 53 örneği bilinen bu özel kaya parçasının Dünya'ya ulaşmadan önce Ay'da en az üç büyük çarpışmaya maruz kaldığını belirledi.

Araştırmacıların yaptığı analizler, meteoritin geçmişindeki ilk büyük çarpışmanın yaklaşık 3,5 milyar yıl önce gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu olayın Ay yüzeyini erimiş kaya haline getirecek kadar güçlü olduğu ifade edildi. Daha sonraki bir çarpışma ise farklı kaya parçalarını bir araya getirerek meteoritin bugünkü yapısını oluşturdu.

Son çarpışma sonucunda Ay'dan kopan kaya parçası uzaya savrularak Dünya'ya ulaştı. Bilim insanları, meteoritteki izlerin aynı dönemde Dünya ve asteroid kuşağındaki bazı gök cisimlerinde meydana gelen büyük çarpışmalarla örtüştüğünü belirtiyor. Araştırma, Ay'ın ve Dünya'nın erken dönem tarihine dair önemli ipuçları sunuyor.