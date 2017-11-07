iPhone X'in Türkiye çıkış tarihi belli oldu

iPhone X geçtiğimiz hafta cuma günü Amerika ve bazı ülkelerde satışa çıkmıştı. Telefonun kasım veya aralık sonu gibi ülkemize gelmesi bekleniyordu ki, sonunda resmi tarih belli oldu.

iPhone X Türkiye çıkış tarihi

iPhone X, 24 Kasım'da Türkiye'de satışa sunulacak. Apple Türkiye telefonun web sayfasını çıkış tarihi için güncellemiş durumda.

Fiyatları tekrardan hatırlatacak olursak, Phone X'in 64 GB'lık modeli 6099 TL, 256 GB'lık modeli ise 6899 TL.

6100 LİRALIK İPHONE X'İ PARAMPARÇA ETTİ

iPhone X'in özellikleri nedir?

143,6 x 70,9 x 7,7 mm boyutlarında olan iPhone X, 174 gram ağırlığa sahip. Telefonda 5.8 inç'lik çerçevesiz Super Retina HD adında OLED ekran bulunuyor. 458 ppi yoğunluğunda olan ekran, 2436 x 1125 çözünürlük sunuyor. Super Retina ekran, Dolby Vision ve HDR10 desteğine sahip. 3D Touch özelliği var. iPad Pro'dan bildiğimiz True Tone, iPhone X'in ekranında yer alıyor.

IP67 sertifikalı olan iPhone X, suya ve toza dayanıklı. Kasasında paslanmaz çelik ve cam bulunuyor. Telefon gücünü ise 64 bit mimarili A11 Bionic çipinden alıyor. Bu yonganın iki çekirdeği yüksek performanslıyken, diğer dört çekirdeği ise yüksek verim sağlıyor. iPhone 8'de duyurulan Apple tasarımı GPU, ISP tabii ki iPhone X'in diğer özellikleri.

Telefonda 12 MP'lik çift ana kamera bulunuyor. Cihazda büyük ve hızlı sensörler kullanılmış. Bununla birlikte yeni renk filtresi sunuyor. Geniş açılı kamera f/1.8 diyafram açıklığına, telefoto ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip.

Ayrıca her iki kamerada optik görüntü sabitleyici var. Çift kameradaki optik görüntü sabitlemeyi ilk olarak Note 8'de duymuştuk, iPhone X ise bu özelliği kullanan ikinci telefon oldu. Kameranın ortasında Quad LED True Tone flaş var. Apple yeni flaşın 2 kat daha güçlü olduğunu vurguladı. Selfie'ler için portre modu ve ışığı eksik edilmemiş.

APPLE, ÇATISI 'MACBOOK' ŞEKLİNDE OLAN MAĞAZA AÇTI

Telefonda parmak izi yok. Apple Touch ID yerine Face ID var. Face ID'den ön taraftaki alanda yer alan TrueDepth isimli yeni kamera sistemi sorumlu. Apple söz konusu alan içine kızıl ötesi kamera, 7 MP'lik ön kamera, hoparlör, yakınlık sensörü, ışık sensörü ve diğerlerini sığdırmış. Apple'ın iddiasına göre Face ID fotoğraf veya profesyonel makyaj gibi yollarla kandırılamıyor. Şirket kısaca yeni sistemin güvenli olduğunu ve telefonun yüz verilerini güvenli bölgede sakladığını belirtti.

iPhone X'te Neural Networks yer alıyor, aslında A11 Bionic'in yeteneği. Telefon kısaca yüzünüzde yaptığınız değişiklikleri öğreniyor. Burada Machine Learning devreye giriyor. Mesela gözlüğünüz var, iPhone X bunu tanımlıyor ve öğreniyor. Şapka taktınız, saçınızı kestirdiniz, sakal bıraktınız vs... telefon sizin neler yaptığınızı bilerek yüzünüzü tanımlıyor. Bu arada Face ID'ye yüzünüzü tanıtmanız oldukça basit.

Cihazda Animoji isimli yeni bir emoji sistemi var. Animojiler TrueDepth kamera sayesinde kullanıcının yüzüyle kontrol edilebiliyor.

Kaynak: TeknoKulis



