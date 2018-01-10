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birimleri piyasa hacmi yüzde 4.0 geriledi

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan birimleri piyasası sabah saatlerine göre yüzde 4.0 gerileyerek 715 milyar dolara düştü.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 09:39
Kripto para birimleri piyasa hacmi yüzde 4.0 geriledi

birimlerinin en büyük ilk beşinden dördünde düşüş sürerken, birimleri piyasasının belirleyicisi , son 24 saatte yüzde 3.15 düşerek 14 bin 510 dolardan işlem görüyor.

47 MİLYAR DOLAR OLARAK HESAPLANDI

1394 adet kripto paranın oluşturduğu 715 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 34.1'ini oluştururken kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 47 milyar dolar olarak hesaplandı.

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Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 3.15, Ripple yüzde 9.31, Bitcoin Cash yüzde 1.11, Cardano yüzde 4.94 düşerken Ethereum yüzde 7.86 yükseldi.

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Kripto para birimleri piyasa hacmi yüzde 4.0 geriledi
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