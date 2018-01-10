Kripto para birimleri piyasa hacmi yüzde 4.0 geriledi

Kripto para birimlerinin en büyük ilk beşinden dördünde düşüş sürerken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.15 düşerek 14 bin 510 dolardan işlem görüyor.

47 MİLYAR DOLAR OLARAK HESAPLANDI

Bitcoin 1394 adet kripto paranın oluşturduğu 715 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 34.1'ini oluştururken kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 47 milyar dolar olarak hesaplandı.

ŞAKA OLARAK BAŞLADI 1 AYLIK DEĞERİ BİTCOİN'İ AŞTI

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 3.15, Ripple yüzde 9.31, Bitcoin Cash yüzde 1.11, Cardano yüzde 4.94 düşerken Ethereum yüzde 7.86 yükseldi.