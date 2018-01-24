İnternetten alışverişe onay o kartları kapsamıyor

Kartlarla internetten alışveriş ve ödeme yapılabilmesi için kart sahiplerinin onay vermesine yönelik sürenin sonuna yaklaşılırken, sanal kartlar ve otomatik ödeme talimatlarının kapsam dışı olduğu belirtildi.

Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresi 31 Ocak'ta sona erecek.

Hem bankalar hem de e-ticaret şirketleri, vatandaşların internetten alışveriş ve fatura ödeme gibi konularda mağduriyet yaşamaması için uyarılarda bulunurken, sanal kartlar ve otomatik fatura talimatı gibi düzenli ödemelerin kapsam dışı olduğu belirtildi.

Kart sahipleri, bankaların mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden giriş yaparak onay sürecini tamamlayabildiği gibi telefon ile müşteri hizmetlerini arayarak ya da şubeye giderek de bu işlemleri gerçekleştirebiliyor.

AA muhabirinin BDDK'dan aldığı bilgiye göre, banka ve kredi kartlarının e-ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresi uzatılmayacak. Kartların e-ticarete açılmasında müşteri onayı alınması ile ilgili karar kapsamına sanal kartlar girmiyor. Ayrıca, otomatik ödeme talimatı verilmiş ödemeler de e-ticaret kararı kapsamında yer almıyor.

"HER ZAMAN AÇTIRILABİLİR"

Garanti Ödeme Sistemleri AŞ Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, 31 Ocak'tan sonra internetten alışveriş ve ödemeleri için onay vermemiş olan kart sahiplerinin e-ticaret işlemi yapmak istediklerinde, bankaların işlemi reddedeceğini söyledi. Bunun çözümsüz bir durum olmadığına dikkati çeken Evlioğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar bankaları ile iletişime geçerek her zaman kartlarını internete açtırabilirler. Bugün olduğu gibi 31 Ocak sonrasında da birçok kanaldan kart sahiplerimizin onay vermelerini sağlayacağız. Sorun yaşamamaları için bugünden onay vermeleri faydalarına olacaktır. Kart sahipleri, bankalarına 31 Ocak 2018 tarihine kadar kartlarının e-ticaret işlemlerine açık olmasına yönelik onay vermedikleri zaman kartları e-ticaret işlemlerine kapatılacak ve bu tip işlem denediklerinde hata alacaklar."

"3D SECURE GÜVENLİK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran da BDDK'nın finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan kararla kartını internet işlemlerinde kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkanı verildiğini hatırlattı.

Bu kararın, kart hamillerinde finansal okuryazarlık bağlamında farkındalık yaratmak ve özellikle onların bilgi ve onayları olmaksızın kartlarından işlem yapılmasını engellemeye yönelik bir karar olduğuna dikkati çeken Hıçkıran, şunları kaydetti:

"31 Ocak tarihine kadar onay verilmeyen kartlar o tarihten itibaren müşteri yeniden açmaya karar vermediği sürece internet üzerinden alışveriş işlemlerine kapalı olacaktır. DenizBank müşterileri, istedikleri zaman SMS, internet, mobil bankacılık veya iletişim merkezimiz üzerinden kartlarının internet işlemlerine açılıp kapatılmasını yapabilirler. Ek olarak, 3D işlem sırasında da müşterilerimize hemen hizmet verecek şekilde yapımız hazırlanmıştır. 3D Secure işlem sırasında sunulan kolaylık ile müşterilerimizin başka kanala gitmeden de hızlı bir şekilde hizmet almasını sağlayacağız. Otomatik fatura talimatı gibi düzenli ödemeler bu kapsamın dışında olup sanal ortamda yapılacak tekil ödemelerde mutlaka müşterilerin işlem yapmak istediği kartta internet izni olması gerekmektedir."

Hıçkıran, internette güvenli alışveriş için hem bankaların hem kurumların aldığı önlemler bulunduğunu, 3D Secure işlemler üzerinden alışverişlerin yapılmasının güvenlik açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

"MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN ONAY İŞLEMLERİ TAMAMLANMALI"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kartlarla internetten alışveriş ve ödeme yapılabilmesi için kart sahiplerinin onay vermesine yönelik kararın açıklandığı günden bu yana bankalar ve e-ticaret şirketleri tarafından yürütülen yoğun iletişim faaliyetlerine rağmen çok sayıda kart sahibinin henüz bir aksiyon almadığını söyledi.

Kart sahiplerinin 31 Ocak'a kadar herhangi bir aksiyon almaması durumunda kredi kartlarının internetten alışverişe ve online ödemelere kapatılacağını hatırlatan Ekmekçi, şunları kaydetti:

"İnternetten alışveriş yapamamanın yanı sıra telefon, TV, elektrik faturası ödemeleri, uçak bileti ve konaklama satın almaları, yemek siparişleri, taksi hizmetleri, online uygulama, film ve müzik tüketimleri dahil birçok alanda internetten yapılan ödemelerin sekteye uğrayacağını düşünüyoruz. Bu da doğal olarak hem tüketici memnuniyetsizliği yaratacak hem de orta ve uzun vadede yerli-yabancı pek çok girişimi olumsuz etkileyebilecek. Mevcut düzenlemeye göre, herhangi bir aksiyon alınmayan kartlar online işlemlere kapatılıyor. (Bu kartlarla) Telefon, elektrik, doğal gaz gibi faturaları için ilgili kurumların internet sitesinden yapılacak ödemelerde aksamaların yaşanacağı şüphesiz. Herhangi bir aksiyon alınmayan kartların online işlemlere kapatılmasının yanı sıra yeni çıkartılan kartlar da hamili, özellikle belirtmezse online işlemlere kapalı olarak çıkacak. Dolayısıyla internet alışverişine devam etmek isteyen vatandaşlar, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kendilerine yapılan bildirimleri dikkate alarak onay işlemlerini tamamlamalı."