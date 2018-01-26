Ekonomi Bakanı Zeybekci'den "Kripto para" uyarısı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 48'inci Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla bulunduğu Davos'ta Bloomberg HT'nin canlı yayınına katıldı.

Özel sektör yatırımlarının çok güçlü şekilde bu yıl realize edilmeye başlanacağının görüleceğini belirten Zeybekci, "Gerçekten yatırımı yapmak isteyen varsa, bizde çok enstrüman var. Bölgesel teşviklerin dışında ikinci bölge olsa da üçüncü bölge olsa da gerek görünen yerde en üst düzeyden teşviklerimizi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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5 MİLYARA KADAR ÇIKABİLECEĞİNİ İŞARET ETTİ

Zeybekci, Cazibe Merkezleri Pogramı'nın 2 milyar liralık bütçesinin talep gelmesi halende 5 milyara kadar çıkabileceğine işaret ederek, "Ama orada tabii ki haksız rekabet yapmamak için de 6'ncı bölge teşviklerimizin üzerine artı bazı şeyler ilave ederek 23 tane ilde, 23 tane ilin organize sanayi bölgelerinde yapılmak kaydıyla vermiş olduğumuz destekler var." diye konuştu.

Çelik fiyatlarındaki artış üzerine gümrük vergilerinin sıfırlandığını ve bunun da olumlu sonuçlarının alınmaya başlandığını anlatan Zeybekci, böylece sanayicinin haksız maliyetlere katlanmasının önüne geçtiklerini söyledi.

Zeybekci, sektörü haksız rekabetten korumak için hassas olduklarını da ifade ederek, "Türkiye'ye bazı ülkelerden sektörümüze zarar verebilecek girişlere de müsaade etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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BITCOIN İÇİN NE DEDİ?

Blokckchain ve Bitcoin'e yönelik görüşlerinin sorulması üzerine ise Zeybekci, şunları kaydetti:

"Blockchain ayrı bir şey hakikaten, bazı kurumlar, kuruluşlar, devletlerde bilgi işleme ve saklamayla ilgili artık çok farklı bir trend başladı ve yaşanıyor. Buna karşı durabilir misiniz? Hayır duramazsınız, bu bir şekilde realize edilecek. Ama Bitcoin'in dayandığı Blockchain hiç kimseye ait, arkasında hiçbir kurum ve kuruluş yok. Ama hiç kimseye ait tamamen sanal, arkasında hiç kimsenin olmadığı, sahibinin, sorumlusunun olmadığı bir değere, bir işleme dayalı bir para üretmek, bu mantığa uygun bir para üretmek, Bitcoin'i üretmek çok tehlikeli. Riskine bir kere kesinlikle dikkat etmek lazım, dikkate almak lazım. Hükümet olarak da buradan insanlarımızın kandırılmasına müsaade etmeyeceğiz ama maalesef tamahkarla sahtekar birbirini en hızlı bulan ikili oluyor. Böyle bir sıkıntımız da var orada. Ben bunu günümüzün global bir saadet zinciri olarak görüyorum hala. Bu lafı bilerek söylüyorum, biraz böyle belki dozu biraz fazla bir laf belki. Dikkat çekmek için söylüyorum bunu, vatandaşlarımız uzak dursunlar."