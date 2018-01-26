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, kripto para birimlerine karşı harekete geçebilir

Başbakanı , kripto para birimi gibi alanlara çok ciddi şekilde bakmaları gerektiğini belirterek, "Tam olarak kullanım şekillerine, özellikle suçlular tarafından kullanılmalarına ilişkin harekete geçilmesi gerekebilir." ifadesini kullandı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 10:05
İngiltere, kripto para birimlerine karşı harekete geçebilir

, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, kripto olarak bilinen birimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HAREKETE GEÇİLMESİ GEREKEBİLİR

May, kripto para birimi gibi alanlara çok ciddi şekilde bakmaları gerektiğini belirterek, "Tam olarak kullanım şekillerine, özellikle suçlular tarafından kullanılmalarına ilişkin harekete geçilmesi gerekebilir." ifadesini kullandı.

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Son dönemde Bitcoin kullanımının giderek artmasına ilişkin olarak da May, bunun, bakmaları gereken bir konu olduğunu vurguladı.

SANAL PARALARIN YASA DIŞI İŞLERDE KULLANILDIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR

Herhangi bir teminatı olmayan sanal para birimlerinin uluslararası uyuşturucu ticareti dahil uzun yıllardır yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı ileri sürülürken, para transfer trafiğinin takibinin oldukça zor olmasının özellikle yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırdığı ifade ediliyor.

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İngiltere, kripto para birimlerine karşı harekete geçebilir
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