Samsung Galaxy S9 gelmiş geçmiş en pahalı Samsung telefon olacak!

Samsung, 25 Şubat'ta Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ı tanıtacak. Zaten resmi basın davetleri de medya mensuplarına gönderildi. Fakat cihazların geri kalan detaylarıyla ilgili yepyeni iddialar ortaya atılıyor.

SAMSUNG GALAXY S9'DA İRİS VE YÜZ TARAMA KOMBİNASYONU OLACAK!

EN PAHALI TELEFON SERİSİ

Ricciolo, Twitter'da mobil cihazlar hakkında sızıntı bilgiler paylaşan popüler kullanıcılardan biri. Ricciolo, son yazdığı Tweet mesajında Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın Samsung'un şimdiye kadarki en pahalı telefon serisi olacağını yazdı.

Geçtiğimiz sene Galaxy S8'in fiyatı yaklaşık 700 dolarken, S8+'ın da 800 dolardı. S8+'ın 256 GB'lık modeli ise 1000 dolarlık satış etiketiyle piyasaya sürülmüştü.

BU DURUM OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Başka bir kaynağa göre Samsung'un S9 serisinde fiyatları yükseltmesi şirket için büyük bir kumar olabilir. Çünkü bu durum da tüketiciler talep göstermeyebilir. Böyle bir olasılık var. Kaynak ayrıca Galaxy S8 ve S8+'ın tam ekrana geçiş ve farklı tasarımla seride çıtayı yükselttiğini, ancak S9'un ise yola daha çok donanımsal yükseltmelerle devam ettiğini belirtiyor.

Telefonlarla ilgili yeni ayrıntılar veya dedikodular ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

SAMSUNG GALAXY S9 TÜM İHTİŞAMIYLA KARŞINIZDA