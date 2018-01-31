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son 24 saatte eridi!

birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 9.8 düştü.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 16:13
Bitcoin son 24 saatte eridi!

Toplam 1,506 biriminin oluşturduğu birimleri piyasa hacmi düne göre yüzde 9.8'e karşılık gelen 50 milyarlık bir düşüşle 507 milyar 171 milyon dolara geriledi. Düne göre 101 adet artarak 8,353 adede oluşan kripto para piyasalarında işlem gören sanal para birimlerindeki son 24 saatlik işlem hacmi ise 29 milyar 190 milyon dolar olarak hesaplandı.

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BITCOIN YÜZDE 8.48 DÜŞTÜ

Kripto para birimleri piyasasının yüzde 33.7'sine sahip olan Bticoin, son 24 saatte yüzde 8.48 düşüşle 10 bin 161 dolardan işlem görürken piyasanın diğer en büyüklerinden yüzde 6.53, Ripple yüzde 10.86, Cash yüzde 7.97 ve Cardano yüzde 13.68 düştü.

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Bitcoin son 24 saatte eridi!
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