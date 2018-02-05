Çin'de kripto parayla ilgili sponsorlu yayın ve reklamlara engel

South China Morning Post tarafından yayınlanan raporda, "Bitcoin", "kripto para" ve "ICO" gibi anahtar kelimelerin, Çin'in önde gelen sosyal medya platformları Baidu ve Weibo'da arandığında ağırlıklı olarak haber içeriğiyle yer aldığı fakat sponsorlu kripto para haberlerinin bulunmadığına dikkat çekildi.

FACEBOOK’TAN KRİPTO PARA KARARI

WEIBO YETKİLİLERİ DOĞRULADI

Weibo yetkilileri, kripto para birimleriyle ilgili reklam ve sponsorlukların kendi platformlarında yasaklandığını doğrularken, Baidu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

FACEBOOK'TA DA REKLAMLAR YASAKLANMIŞTI

Rapor, Facebook platformlarında "kripto para birimleri, halka arz veya ikili opsiyon" gibi anahtar kelimelerin yer aldığı reklamların yasaklandığı haberinden günler sonra yayınlanırken, Çin sosyal medya platformlarında uygulanan düzenleme Eylül ayında Çin Merkez Bankası'nın kripto paraların halka arzını yasaklayacağını duyurmasının bir etkisi olarak görülüyor.

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