“Türkiye bölgesinin ‘Silikon Vadisi’ olabilir”

Bünyesinde yer alan 550'den fazla Türk mühendisle, Türkiye'den Silikon Vadisi'ne, Singapur'dan Dubai'ye kadar dünyanın dört bir yanında yapay zekâ ile güçlendirdiği yazılım ürünlerini dünyaya ihraç eden Etiya'nın Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan, yazılım sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilişim sektörünün dünyadaki büyüklüğünün 5 trilyon dolara ulaştığının altını çizen Aslan Doğan, "Türkiye'deki büyüklük ise 30 milyar dolar. Bu da GSYH içinde binde 5'lik bir orana tekabül ediyor. Bizim bunu yüzde 1-2 seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Yazılım sektörü geçtiğimiz yıllarda ortalama yüzde 14-15 büyüdü. 2017'deki büyüme trendimizle birlikte yazılım sektörünün 2018 ve 2019'da dijitalleşme arttıkça yüzde 20'lere ulaşacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ YAZILIM İÇİN TEŞVİK HIZLANDIRILMALI"

Türkiye'de şirketlerin ciddi anlamda yazılım ihraç eder hale geldiğini ve devletin de bu anlamda sektörü desteklediğini dile getiren Aslan Doğan, "Sanayi Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından verilen desteklerin yeterli olduğunu düşünüyorum. Devlet desteğiyle yazılım sektörü arasında senkronizasyon gerekiyor. Biz zamanla yarışıyoruz. Fikriniz varsa bunu 1 hafta içerisinde hayata geçirmeniz lazım. Teşvik mekanizmalarına baktığımızda 6 ay süren, 1 yıl süren teşvik mekanizmaları var. Zamana karşı yarışan bir sektörde mevzuatın ona göre hızlandırılması lazım, gelişimin daha kolaylaştırılması lazım, güvenliğin ön plana alınması lazım" şeklinde konuştu.

"MİLYAR DOLARLIK 2 ŞİRKET ÇIKARACAĞIZ"

"Bizim yazılımda marka değeri oluşturmamız lazım. Yazılımın geri dönüşü çok hızlı. Ben 5 yıl içinde Türkiye'den milyar dolarlık 2 tane yazılım şirketi çıkacağını düşünüyorum" sözleriyle Türkiye'deki yazılım sektörünün geleceği hakkında konuşan Doğan, "Teknoparklar kurulduğundan bu yana ekonomiye ve yazılımların millileşmesine çok ciddi bir kazanım sağladı. Teknopark mevzuatının revize edilerek kapsamının belirlenmesi gerekiyor. Öncelikli işi teknoloji üretmek olan, ihracat odaklı şirketlerin ön plana koyulması gerekiyor" dedi.

"GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE'YE ÇEKMELİYİZ"

Çevre ülkelerin yetişmiş insan kaynağı, teknoloji kullanımı, şirketleşme, teknoloji şirketi sayısı ve ihracat potansiyelleri gibi kriterlere bakıldığında Türkiye'nin bölgesinin 'Silikon Vadisi' olabileceğini ifade eden Aslan Doğan "Bizim çevre ülkelerdeki girişimcileri de Türkiye'ye çekmemiz gerekiyor. Türkiye'de çok ciddi seviyede teknopark deneyimi var. Yurtdışından gelenler gördüğünde hayranlıklarını dile getiriyorlar. Yazılımı Türkiye'de üretilen Türkiye'de satılan her yazılım milli yazılımdır. Biz bölgede hami olabiliriz, Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirebiliriz. Devletin teşvikleriyle bunu gerçekleştirmemiz mümkün. Örneğin İran'dan İngiltere'ye, Suudi Arabistan'dan Hollanda'ya, Almanya'ya hatta Romanya'ya gidiyorlar. Biz bu girişimcileri Türkiye'ye çekebiliriz" şeklinde konuştu.