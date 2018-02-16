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Kapıkule'de üretiminde kullanılan cihaz ele geçirildi!

Edirne ’nda Romen uyruklu bir yolcuya ait çantada 1 adet üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.

İHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 09:52
Kapıkule'de kripto para üretiminde kullanılan cihaz ele geçirildi!

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden edilen bilgiye göre, Kapıkule Gümrük Sahasına 08 Şubat 2018 tarihinde 'ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü E.A. isimli şahsın yaptığı Türk plakalı otobüste Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü personelince rutin bagaj kontrolü yapıldı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kontrolde otobüste yolcu olarak bulunan Romen uyruklu S.G. isimli şahsa ait çantada 1 adet üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.

Olayla ilgili hazırlanan soruşturma dosyalarının Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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Kapıkule'de kripto para üretiminde kullanılan cihaz ele geçirildi!
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