Kripto paralar boşanma davalarının da konusu oldu

Bitcoin.com'da yer alan bir habere göre, Birleşik Krallık'ta bir hukuk firması, şu anda ellerinde olan üç boşanma davasında ayrılmak isteyen çiftlerin, değeri son yıllarda kat kat artan kripto paralar konusunda ihtilaf yaşadığını açıkladı.

TELEGRAM İLE BİTCOİN MADENCİLİĞİ!

840 BİN DOLAR DEĞERİNDE KRİPTO PARA!

Buna göre, Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Royds Withy King hukuk bürosunun üstlenmiş olduğu boşanma davalarından birinde 840 bin dolar değerinde kripto para, boşanma davasında tartışmalı bir şekilde paylaşılmaya çalışılıyor.

Hukuk bürosundan yapılan açıklamada, şirketin üç farklı boşanma davasında yüksek değerde kripto varlıkların paylaşımı konusunda görüşmeler yapıldığı belirtildi ve "Bunlar şirketin beklediği kripto davaların ilk dalgası. Üç davada da eşler ya kripto paralara yatırım yapmış ya Bitcoin, Litecoin, Ripple ve Ethereum'un da aralarında olduğu kripto para birimleri satın almış" denildi.

HACKERLAR MİLYONLARCA DOLARLIK KRİPTO PARA ÇALDI!

YÜKSELMİŞ VE GERİLEMİŞ

Davalardan birinde Kasım 2016'da gerçekleşen ilk yatırım tutarı 80 bin sterlin değerindeyken, Aralık 2017'de bu yatırımın toplam değeri 1 milyon sterline yükselmiş ve şu anda değeri tekrar 600 bin sterline (840 bin dolar) gerilemiş.

Hukuk bürosunun partnerlerinden Vandana Chitroda yaptığı açıklamada, kripto paraların izlenilebilir olmamasını "tam bir kabus" olarak nitelendiriyor.

NÜKLEER GÜÇ DE BİTCOİN MADENCİLİĞİNE BULAŞTI