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Yasa dışı böcek ilacı satan 'a 1,2 milyon dolar

'de Çevre Koruma Ajansı (), e-ticaret şirketi 'a yasa dışı böcek ilacı satışından 1,2 milyon dolar verildiğini açıkladı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 11:59
Yasa dışı böcek ilacı satan Amazon'a 1,2 milyon dolar ceza

'dan yapılan açıklamada, 2014 yılında başlayan soruşturma sonunda 'de böcek ilacı satışını yasaklayan yasaları neredeyse 4 bin defa ihlal eden ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SATIŞLARI KALDIRMAYI KABUL ETTİ

Anlaşma uyarınca 1,2 milyon dolar ödemesi kararlaştırılan Amazon'un, sitesinde yasa dışı böcek ilacı satışlarını kaldırmayı kabul ettiği ve satıcıları daha titiz takip etme sözü verdiği kaydedildi.

Amazon'da satılan böcek ilaçlarının büyük bölümünün ithal edildiği ve sahte etiketlendirildiği ifade edildi.

Şirketin aynı zamanda 2013-2016 yılları arasında yasa dışı böcek ilaçlarını satın alan müşterilere ulaşarak paralarını iade ve ürünleri imhaya ikna edeceği bildirildi.

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Yasa dışı böcek ilacı satan Amazon'a 1,2 milyon dolar ceza
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