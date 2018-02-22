Kripto para piyasası erimeye devam ediyor!

ABD'de Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) 2012 yılında kurulan bir Bitcoin borsasını ve kurucusunu yolsuzlukla suçladı. Manhattan Federal Bölge Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin belgelere göre BitFunder ve kurucusu Jon E. Montrol'ü bugünkü toplam değeri 66.2 milyon dolar eden altı binden fazla Bitcoin'i çalmakla suçlandı. Analistlere göre, SEC'in bu suçlaması tartışmalı kripto para birimlerinde düşüşü destekleyen bir etken olabilir.

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PİYASA HACMİ 474 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Toplam 8,632 adet piyasada işlem gören 1,517 para biriminin oluşturduğu kripto para piyasasındaki 24 saatlik işlem hacmi 21.13 milyar dolar olarak gerçekleşirken, toplam piyasa hacmi 474 milyar dolara geriledi.

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Piyasa belirleyicisi Bitcoin coinmarketcap'e göre 11 bin 39 dolardan işlem görürken, son 24 saatte yüzde 0.82'lik bir düşüşle kripto para piyasasının yüzde 39.3'ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki son 24 saatlik değişimler ise şöyle;

- Bitcoin yüzde 0.82

- Ethereum yüzde 1.96

- Ripple yüzde 2.14

- Bitcoin Cash yüzde 3.01

- Litecoin yüzde 1.50

- Cardano yüzde 1.33

- NEO yüzde 0.10

- EOS yüzde 2.16 düşerken,

- Dash yüzde 0.38

- Stellar yüzde 2.35 yükseldi.