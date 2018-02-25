Google Asistan sonunda Türkçe oluyor!

?Google'ın dijital asistanı Google Asistan uzun süredir akıllı telefonlarda var ve kullanıcıların sesli komutlarına cevap vermeye çalışıyor. Ancak ülkemizdeki kullanıcılar ise bu süreçte Türkçe dil desteği olmadığı için bu özellikten pek yararlanamamışlardı. Görünüşe göre bu süreç nihayet son buluyor.

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ YOLDA!

Google'dan gelen açıklamaya göre Google Asistan'a yakında 30 yeni Türkçe dil desteği eklenecek. Şu an 8 farklı dil desteğine sahip olan uygulama, 2018 içerisinde 30 yeni dil desteğiyle birlikte kullanıcı sayısını bir hayli arttırmış olacak.

GOOGLE'IN YAPAY ZEKALI ARAMA ÖZELLİĞİ TÜM TELEFONLARA GELİYOR