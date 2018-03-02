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Japon firması enerji fazlasını kripto madencilikte kullanıyor

Japonya’da yer alan Kumamoto-Energy firması yaptığı açıklamada üretilen enerji fazlasının kripto madencilikte kullanıldığını duyurdu.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 16:50
Japon güneş enerjisi firması enerji fazlasını kripto madencilikte kullanıyor

Mumamoto-Energy 20 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, güneş panellerinden elde ettiği fazla enerjiyi madenciliğinde kullanmayı hedeflediğini ve 2017 yılında OZ Madencilik adlı bir şirketi kurduğunu duyurmuştu.

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Yapılan açıklamada, OZ Madencilik'in kullandığı enerjiyi Kumamoto-Energy'den aldığını ve madencilik işlemlerini yürüttüğü belirtilirken, OZ Madencilik aynı zamanda kripto para madencileri için teçhizat üretimi ve satışı da yaptığı eklendi. Bu durum kripto para madenciliğinin yenilenebilir enerjiyi kullanarak daha yeşil bir gelecek sağlayabileceğinin bir başka örneği oldu.

Kripto para madenciliği hakkında en çok konuşulan konuların başında gelen yüksek enerji sarfiyatı ve madenciliğin toplam enerji sarfiyatının kimi ülkelerden yüksek olmasının çevresel etkileri tartışılırken, Kumamoto-Energy'den gelen bu haber, kripto paraların yeşil bir geleceğin önünde bir engel olmadığını gösteriyor.

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Japon güneş enerjisi firması enerji fazlasını kripto madencilikte kullanıyor
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